Верховная Рада проголосовала против льгот многодетным семьям

Верховная Рада Украины отказалась внести изменения в закон “Об охране детства” относительно льготного кредитования многодетных семей с целью улучшения их жилищных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие данного законопроекта в первом чтении проголосовали лишь 162 народных депутата из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, Законом Украины “Об охране детства” предусмотрено, что семьям с детьми в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины, предоставляются льготные долгосрочные кредиты на приобретение жилья, предметов долгосрочного пользования и жилищное строительство. В то же время, законодательством предусматриваются льготные кредиты на улучшение жилищных условий лишь для молодых семей.

Целью разработки законопроекта является предоставление дополнительных социальных гарантий – права на льготное кредитование для улучшения жилищных условий многодетных семей по аналогии с соответствующей льготой, предусмотренной действующим законодательством для молодых семей.