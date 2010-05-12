РФ обязала трудовых мигрантов проходить дактилоскопию

Государственная дума России приняла Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязывающий иностранных трудовых мигрантов проходить дактилоскопическую регистрацию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 441 российский депутатов.

В частности, трудовые мигранты при выдаче им разрешений на работу в России обязаны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и сфотографироваться. При этом за Федеральной миграционной службой закрепляются полномочия по ведению информационных банков данных о разрешительных документах, выдаваемых иностранным гражданам.

В целом данный закон облегчает получение разрешения на работу для мигрантов из стран, с которыми Россия имеет свободный въезд. Речь идет, прежде всего, о введении платного патента для трудовых мигрантов стоимостью в 1 тыс. руб. (около 33 долл.). Он будет действовать от одного до трех месяцев с правом неоднократного продления в течение одного года.

По прошествии года иностранец должен написать новое заявление о выдаче патента, предъявить удостоверение личности, миграционную карту, документы, подтверждающие уплату фиксированного авансового платежа, и сведения о том, какими видами трудовой деятельности он занимался на территории РФ. После этих процедур патент будет переоформлен.

Документ разработан правительством РФ и направлен на совершенствование механизмов регулирования внешней трудовой миграции, защиты российского рынка труда. Оговаривается, что разрешение на работу иностранным гражданам, являющимся квалифицированными специалистами, будет выдаваться на срок действия трудового договора с пригласившими их работодателями, но не более чем на три года.

На основании этого разрешения им и членам их семей – супругу (супруге) и детям - оформляется вид на жительство на срок действия контракта. Если такой трудовой договор заключается более чем на 183 календарных дня, мигрантам предоставляется налоговый режим резидента РФ (Налог на доходы физических лиц по ставке 13%). Кроме того, работодатели должны будут обеспечить иностранных сотрудников жильем, социальным пакетом и медицинским обслуживанием.

На работодателей возлагается обязанность уведомления не только о привлечении иностранного работника, но и о расторжении с ним договоров, а также о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 1 месяца в течение года.