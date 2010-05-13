СМИ: почасовая оплаты труда выгодна работодателям

Новая система расчета минимального размера почасовой оплаты труда (постановление Кабмина от 5 мая 2010 г. №330) позволит работодателям уклоняться от повышения минимальной зарплаты, пишет еженедельник «Комментарии:».

Это фактически нивелирует собственные решения Кабмина о повышении соцстандартов, отмечает издание.

Как объяснил экс-заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО, с одной стороны, почасовая оплата защищает тех, кто официально работает неполный рабочий день (а таких в настоящее время более 1,5 млн.). С другой стороны, работодатель, воспользовавшись возможностью почасовой оплаты, может принудительно перевести на нее сотрудников, которые пока еще работают в полноценном восьмичасовом графике.

По мнению П.РОЗЕНКО, «почасовкой» теперь смогут активно пользоваться и госорганы. «На протяжении последнего года людей в бюджетных учреждениях часто вынуждали переходить на полставки или четверть ставки из-за непродуманной политики повышения социальных стандартов. Когда начинает работать тарифная сетка и оклады нужно повышать по всей вертикали госучреждения, а финансирование осталось на уровне прошлого года, у руководителя два пути: или накапливать долги по зарплатам, рискуя попасть под уголовную ответственность, или сократить количество ставок. Но во избежание бюрократической процедуры увольнения госслужащих, их переводят на полставки. Теперь все будет проще - экономить государственные деньги можно будет за счет почасовой оплаты труда», - отмечает П.РОЗЕНКО.

В то же время, почасовая оплата позволит правительству улучшить показатели официальной статистики занятости. Так считают и профсоюзы. «На частичную занятость вообще перестанут обращать внимание. Ведь в случае внедрения почасовой оплаты достаточно будет нанять работника на один час, и он будет считаться занятым, а не безработным. Таким образом, проблема безработицы якобы будет решена», - отметил председатель Национального форума профсоюзов Мирослав ЯКИБЧУК.