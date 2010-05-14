Правительство утвердило график выплат пенсий и доплат по новым нормам социальных стандартов.

Соответствующее постановление от 12 мая 2010 г. № 336 «О выплате пенсий и государственной социальной помощи за январь-апрель 2010 г. в связи с принятием Закона Украины “О Государственной бюджете Украины на 2010 год” опубликовано на сайте Кабмина.

Документом определено выплатить недополученные за январь-апрель 2010 г. суммы пенсий, ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам в связи с перерасчетом их размеров согласно постановлению Кабмина от 5 мая 2010 г. № 331 “Некоторые вопросы реализации Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” в мае - за январь и февраль, в июне - за март и апрель этого года.

Как заявил ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, доплаты получат более 9,5 млн. пенсионеров и около 1,5 млн. граждан, которые получают госпомощь и компенсации. Он отметил, что для обеспечения выплат из бюджета будет выделено 4,4 млрд. грн. и размер пенсий существенно повысится уже с мая т.г.