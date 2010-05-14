Парламент занялся защитой прав потребителей

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в статью 707 Гражданского кодекса Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 310 из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что покупатель имеет право в течение четырнадцати дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять его в месте покупки или в других местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, комплектации и пр.