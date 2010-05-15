Россия отменяет квоты для высококвалифицированных иностранцев

Россия с 1 июля отменяет квоты для высококвалифицированных иностранных рабочих.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Федеральной миграционной службы РФ Константин РОМОДАНОВСКИЙ заявил во время встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Вчера Совет Федерации одобрил принятый Государственной думой закон, и, действительно, мы высококвалифицированным специалистам создаём серьёзные преференции. Прежде всего, для них отменён институт квотирования. Отменён институт получения разрешений на привлечение иностранной рабочей силы», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

Он отметил, что увеличивается срок пребывания иностранцев до трёх лет и предоставляется возможность получить вид на жительство - «то есть практически быть наравне с гражданами РФ за исключением службы в рядах Вооружённых сил и избирательного права».

К.РОМОДАНОВСКИЙ отметил, что новые правила вступают в силу с первого июля.

Он также добавил, что в этом же законе предусмотрена и возможность получения патентов иностранными гражданами, которые прибывают из стран СНГ.

«Это тоже серьёзная преференция, но, в то же время, это и наш прагматический подход. Если мы в настоящее время этих людей не видим и казна не получает никаких налогов, в данном случае предусмотрен простой, но эффективный механизм», - сказал он.

По его словам, этой категории граждан для работы в РФ необходимо приобрести патент.

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что иностранные специалисты приравниваются к российским гражданам, что должно способствовать их притоку в те сферы, где РФ нуждается в иностранных специалистах.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Госдума РФ приняла закон, обязывающий иностранных трудовых мигрантов проходить дактилоскопию. В частности, трудовые мигранты при выдаче им разрешений на работу в России обязаны будут пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и сфотографироваться. При этом за Федеральной миграционной службой закрепляются полномочия по ведению информационных банков данных о разрешительных документах, выдаваемых иностранным гражданам.

В целом данный закон облегчает получение разрешения на работу для мигрантов из стран, с которыми Россия имеет свободный въезд. Речь идет, прежде всего, о введении платного патента для трудовых мигрантов стоимостью в 1 тис. руб. (около 33 долл.). Он будет действовать от одного до трех месяцев с правом неоднократного продления в течение одного года. По прошествии года иностранец должен написать новое заявление о выдаче патента, предъявить удостоверение личности, миграционную карту, документы, подтверждающие уплату фиксированного авансового платежа, и сведения о том, какими видами трудовой деятельности он занимался на территории РФ. После этих процедур патент будет переоформлен.