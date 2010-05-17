В Украине на 10 рабочих мест претендует 62 человек (на 1 января т.г. – 82 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, с начала 2010 года сократилось на 13% – до 472,4 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 542,8 тыс. человек, на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 мая 2010 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 76,6 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,8 тыс. человек). В частности, в апреле 2009 года потребность предприятий в работниках увеличилась на 3,5 тыс. человек.