Количество зарегистрированных безработных в Украине сократилось

В Украине количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 мая текущего года составило 455 тыс. человек, что на 10%, или 50,2 тыс. человек, меньше, чем на 1 апреля 2010 года (505,2 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 14%.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2010 года составил 1,6% от численности населения трудоспособного возраста, что на 0,2% меньше, чем на 1 апреля т.г., и на 0,3% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 мая т.г. получали пособие по безработице, сократилось почти на 13% по сравнению с аналогичным показателем на 1 апреля т.г. и составило 331,6 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года сократилась на 1,36 грн. – до 660,93 грн.