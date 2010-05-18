Карпачева попросила премьера помочь украинцам Приднестровья

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА просит премьер-министра Николая АЗАРОВА решить вопрос о выдаче заграничных паспортов гражданам Украины, постоянно проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Омбудсмана, об этом идет речь говорится в ее представлении Н. АЗАРОВУ.

Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что на сегодняшний день осуществляется производство по делу о нарушении прав граждан Украины, постоянно проживающих на территории Приднестровья, на получение заграничного паспорта гражданина Украины. "Грубо нарушаются права почти 100000 граждан Украины - жителей Приднестровья - на свободу перемещения", - подчеркивает Омбудсман.

В частности, Н.КАРПАЧЕВА сообщает, что ввиду отсутствия в Посольстве Украины в Республике Молдова бланков загранпаспортов в течение нескольких последних месяцев граждане, у которых закончился срок действия такого паспорта или которые только приобрели гражданство Украины, не имеют возможности выехать за границу на лечение, работу, отдых, обучение и т.д. Таким образом, по мнению Омбудсмана, нарушаются фундаментальные права многих украинских граждан, постоянно проживающих на территории Приднестровья.

При этом она напоминает, что в настоящее время более 95 000 жителей ПМР имеют украинское гражданство.

Исходя из изложенного, Уполномоченный по правам человека просит главу правительства дать поручение о направлении в Посольство Украины в Молдове необходимого количества бланков загранпаспортов, чтобы предотвратить в дальнейшем нарушения прав соотечественников.