В Украине создано новое профсоюзное объединение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли представители “демократических” и “альтернативных” профсоюзов, собрание которых проходит в Киеве.

В новое объединение, название которого все еще дебатируется, вошли профсоюзные организации, которые активно пропагандируют и применяют в борьбе за права трудящихся радикальные методы т. н. “прямого действия”: “итальянские забастовки”, пикеты, “работай медленно” и другие.

Председателем новосозданного объединения стал лидер профсоюза “Защита труда” Олег ВЕРНИК, руководителем секретариата – председатель комитета Всеукраинского профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ.

Участники собрания приняли резолюцию протеста против рассмотрения Верховной Радой Украины законодательных предложений, направленных на ограничение конституционной свободы мирных собраний, и обращение ко всем профессиональным союзам Украины с призывом к объединению действий на основе принципов пролетарской солидарности.