Алексей Мирошниченко: “Вы готовы работать за 5 гривен в час?”

Прошлогодние потуги парламента относительно принятия закона, который регламентирует введение системы почасовой оплаты труда, не были поддержаны заинтересованностью общества, поскольку отсутствие данной нормы в государственном бюджете не давало никаких шансов для реализации идеи на практике. Но и нынешние постановление правительства (№330 от 5 мая 2010 года), а также закрепленный в бюджете минимальный размер такой зарплаты не дают возможности внедрить на деле этот принцип. Слишком много вопросов нуждаются в дополнительном урегулировании. Об этом, а также об инициативах относительно зарплат в конвертах в интервью УНИАН рассказал исполнительный вице-президент Всеукраинского объединения «Конфедерация работодателей Украины» Алексей Мирошниченко.

- Алексей Валентинович, ряд профсоюзных организаций заявляют, что введение почасовой оплаты труда приведет к росту скрытой безработицы, т.к. принятие людей на почасовую работу будет демонстрировать повышение уровня занятости. Каково Ваше мнение?

Введение почасовой оплаты труда, скорее, будет способствовать сокращению уровня безработицы. Работодатели смогут оформить работника официально на то время, на которое он реально нужен. Данный принцип сделает рынок труда более гибким и прозрачным. К примеру, студенты, которые хотят немного подработать и работу которых, вполне вероятно, сейчас оплачивают "в конвертах". А если работодатель сможет оформить их на 2-5 часов, то и зарплата будет официальной. Кодекс законов о труде регламентирует, что рабочая неделя не может превышать 40 часов. А если человек хочет работать больше, или меньше, почему нет? Но это не касается крупных трудовых коллективов, где есть технологический цикл и нормируемый рабочий день.

- Появляется ли при нововведении возможность для злоупотреблений со стороны работодателей?

Для того, чтобы работодатель выплатил Вам почасовую заработную плату, Вы должны написать заявление на трудоустройство собственноручно - прошу оформить меня на два, три часа... Работодатель не водит ручкой наемного работника.

- Согласно КЗоТ, если работодатель намерен подкорректировать условия оплаты, то он должен сообщить об этом работнику за два месяца. Введение системы почасовой оплаты труда – изменение данной нормы?

Введение почасовой оплаты труда считается изменением, если оно применяется в отношении уже работающих. Чтобы внедрить систему, нужно собрать трудовой коллектив, зарегламентировать ее в коллективном договоре, при его наличии, согласовать с профсоюзом и только затем вводить в действие.

- А если нет коллективного договора?

Я думаю, работодатели не будут вводить почасовую оплату труда задним числом. Это может коснуться только трудоустраивающихся. В целом, вопросов много. Постановление правительства не решает всех проблем, оно только делает определенный вызов. Во-первых, как таковой формы заявления для почасовой оплаты труда нет. Во-вторых, как табелировать часы? Как проводить отчисления в Пенсионный фонд? Если мы оплачиваем два часа, то в ПФ нужно перечислить не менее 2/3 минимальной заработной платы. Кто доплатит разницу? То есть, нужно прописывать эти нормы в законах, или путем постановлений Кабинета министров, проводить разъяснительную работу. При этом нужно определиться с отчислениями в фонды социального страхования: на случай безработицы, заболевания, несчастного случая. С одной стороны, решение правительства правильное, с другой – оно требует многочисленных доработок.

- Когда же, по-Вашему мнению, система почасовой оплаты труда заработает в Украине?

Я думаю, введение почасовой оплаты труда – дело не сегодняшнего дня. По моему мнению, нужно доработать необходимые документы, выйти с предложениями на рынок труда. К примеру, идет лето, активизируются сезонные работы. Хотите привлечь работника для обслуживания пляжа, пожалуйста, но официально ему заплатите. Вот тут работодатели и смогут вывести зарплату из тени.

На западе есть такие понятия, как flexibility и flexicurity, т.е. гибкость и защищенность. Другими словами, с одной стороны упрощается процедура найма и увольнения человека, с другой - он защищен от своеволия работодателя. Такие формы нужно внедрить и на нашем рынке труда.

- Какие риски для наемных работников несет нововведение?

Они могут быть только в отношении размера заработной платы. Из постановления Кабмина выходит, что минимальную зарплату разделили на 168 или 170 часов, в зависимости от месяца, и получили 5 гривень с копейками. Готовы ли вы работать за 5 грн. в час? Я думаю, что не будет много желающих. К тому же вопрос - как должен бухгалтер начислить эту заработную плату и должен ли работник указывать в своем заявлении размер этой почасовой оплаты?

- В каких отраслях есть потребность почасовой оплаты труда?

Постановление правительства не является отраслевым, оно распространяется на весь украинский рынок труда. По моему мнению, такая форма оплаты, в первую очередь, нужна там, где работа имеет сезонный характер - сельское хозяйство, туристическая сфера, общественное питание, или с гибким графиком - строительство, дорожные работы и т.д. Правильным было бы применение данного показателя для оплаты неквалифицированного труда, квалифицированный оплачивается значительно выше.

- Недавние заявления налоговиков высшего ранга свидетельствуют о том, что ГНАУ активизирует борьбу с зарплатами в конвертах. В частности, инициировалось введение административной ответственности работников за получение «зарплатных» конвертов. Каково Ваше мнение на этот счет?

Я бы хотел развеять миф о массовой выплате зарплат в конвертах. Никто никогда не подсчитывал, какой процент работодателей может делать такие выплаты. У нас в промышленности привлечено около 4 млн. работников, 95% из них работают на крупных предприятиях, коллективы по 10-20 тыс. человек. Вы покажите мне работодателя, который 10-ти тысячам человек выплатит зарплату в конвертах.

Я не скажу, что этой проблемы нет. Работодатели - малый и средний бизнес используют схемы, которые позволяют избежать нагрузки на фонд оплаты труда, которая в некоторых отраслях достигает 80%. Но чтобы выплачивать зарплаты в конвертах на крупных предприятиях – такого нет, там существуют коллективные договоры и прочее. В целом, с таким явлением как оплата в конвертах нужно бороться, но не силовыми методами ГНАУ, возможно, путем диалога с работодателями, малым и средним бизнесом, к примеру, на тему «А что мешает платить?».

- Спасибо за интервью.

Беседу вела Юлия Главацкая (УНИАН)