Почасовую оплату труда необходимо вводить за сезонные работы

Почасовая форма оплаты труда необходима там, где работа имеет сезонный характер - сельское хозяйство, туристическая сфера, общественное питание и т.д. Такое мнение высказал глава совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне, исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины (КРУ) Алексей МИРОШНИЧЕНКО в беседе с корреспондентом УНИАН.

«Постановление правительства (№330 от 5 мая 2010 г. – УНИАН) не является отраслевым, оно распространяется на весь украинский рынок труда. По моему мнению, такая форма оплаты (почасовая – УНИАН), в первую очередь, нужна там, где работа имеет сезонный характер - сельское хозяйство, туристическая сфера, общественное питание, или с гибким графиком - строительство, дорожные работы и т.д.», - сказал он.

По словам А.МИРОШНИЧЕНКО, правильным было бы применение данного показателя для оплаты неквалифицированного труда, квалифицированный оплачивается значительно выше.

«Я думаю, введение почасовой оплаты труда – дело не сегодняшнего дня. По моему мнению, нужно доработать необходимые документы, выйти с предложениями на рынок труда. К примеру, идет лето, активизируются сезонные работы. Хотите привлечь работника для обслуживания пляжа, пожалуйста, но официально ему заплатите», - сказал представитель КРУ. Он считает, что в таком случае работодатели смогут вывести зарплату из тени.

Справка УНИАН. 25 июня 2009 г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть, работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.

Правительственным постановлением от 5 мая 2010 г. №330 регламентируется, что минимальный размер почасовой оплаты труда исчисляется из размера минимальной зарплаты на месяц и среднемесячной нормы продолжительности рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе.