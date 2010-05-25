КС: Кабмин некомпетентен определять размер компенсаций

Конституционный Суд Украины признал неконституционным и отменил ряд положений Закона Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» и других законодательных актов, которыми Кабинету министров Украины делегировались полномочия по определению размера отчислений и порядка перечисления средств сбора на социально-экономическую компенсацию рисков населения, проживающего рядом с АЭС (т.н. зоны наблюдения).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение КС принял 20 мая и обнародовал сегодня.

С представлением по данному вопросу в КС обратился в декабре 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В своем представлении В.ЮЩЕНКО просил рассмотреть вопрос о конституционности отдельных положений Законов "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности" от 8 февраля 1995 года; "О системе налогообложения" от 25 июня 1991 года и в редакции Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочивании вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдений предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами".

Согласно решению, в частности, КС указал, что установление налогов и сборов является исключительной компетенцией Верховной Рады и не может быть делегировано правительству.

В то же время, суд закрыл производство по представлению Президента в части конституционности норм, делегирующих Кабмину полномочия установления объема аналогичного сбора для уранодобывающих предприятий.

Напомним, что 25 июня 2009 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые Законы Украины "Об упорядочивании вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдений предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами".

20 июля 2009 года В.ЮЩЕНКО ветировал данный закон. 17 ноября 2009 года Верховная Рада преодолела вето.