Процедуру пересечения общей границы Украины и РФ упростят

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручили упростить процедуру пересечения гражданами украинско-российской границы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня журналистам сообщил руководитель Федеральной таможенной службы РФ Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

«Президенты наших стран поставили задачу максимально упростить пересечение физическими лицами наших границ», - сказал А.БЕЛЬЯНИНОВ.

По его словам, упрощение процедуры в большей степени не связано с таможенным оформлением.

А.БЕЛЬЯНИНОВ пояснил, что на границе, помимо таможни, работает достаточное количество других ведомств, которые «не облегчают» пересечение границы.

«Пока на границе все семь организаций остались, хотя закон о «едином окне» должен был начать действовать с 1 января 2007 года», - сказал он.

Он отметил, что в целом Федеральная таможенная служба РФ наладила хорошие отношения с Государственной таможенной службой Украины.