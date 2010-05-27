Деньги от приватизации нужно направлять на создание рабочих мест

Средства от объявленной правительством приватизации необходимо, в первую очередь, направлять на создание новых рабочих мест, строительство инфраструктурных объектов, а не на проедание.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Мы сегодня много говорим о приватизации и спорим, насколько честно будут продаваться объекты. Но я думаю, что людей больше волнует ответ на вопрос - куда потом пойдут деньги от приватизации?» – сказала она. По словам депутата, в Украине осталось несколько «изюминок» в экономике, «и этими объектами необходимо распорядиться с умом».

Комментируя планы правительства продать в текущем году «Укртелеком», Н. КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что высоколиквидный объект пытаются продать за минимальную стоимость. «По заявлению председателя Фонда госимущества, «Укртелеком» выставят на продажу за 9 млрд. грн. в надежде получить максимум 10 млрд. грн. Но только в прошлом году это предприятие получило доход в размере 8,4 млрд. грн. Где это видано, чтобы цена продажи такого объекта равнялась годовому доходу?» – поинтересовалась Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Глава комитета ВР уверена, что коэффициент цены продажи «Укртелекома» должен быть не менее двух, в противном случае предприятие продавать нельзя.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, для успешной приватизации необходимо определить стратегические объекты, принять Программу приватизации и показать обществу, на что будут направлены средства от продажи госсобственности. В ситуации, когда представители исполнительной власти говорят о том, что деньги от приватизации пойдут на покрытие дефицита госбюджета, расставаться с прибыльными предприятиями нет необходимости, считает она.