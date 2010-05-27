СМИ: Украине нужно три миллиона мигрантов ежегодно

Чтобы повысить производительность труда до среднеевропейских стандартов, Украине нужно или 3 млн. мигрантов ежегодно, или повышение минимальной зарплаты, такой вывод делает еженедельник «Комментарии:».

Сегодня общая производительность труда в украинской экономике, рассчитанная как объем ВВП с учетом покупательной способности на одного занятого, составляет всего 16% от американского уровня. И, по оценкам аналитиков McKinsey Company, для поддержки темпов роста ВВП на уровне 1998–2007 годов Украине необходимо повысить производительность труда, как минимум, в 2,6 раза - где-то до 7,5%. (Правительственный прогноз роста производительности труда на 2010 год - 2,9%.)

В нынешней ситуации, в целом, производительность труда можно увеличить экстенсивным или интенсивным путем, то есть через модернизацию экономики. По оценкам экспертов, пригласив до 2020 года 29 млн. иностранных рабочих, Украина достигнет производительности труда сегодняшней Польши. Но при таких темпах привлечения рабочей силы (почти 3 млн. чел. в год) более вероятны этнические конфликты, чем рост производительности.

Владельцы украинских предприятий уверены, что лучший стимул для модернизации - это льготы и преференции. Однако, как показал опыт, нужного эффекта это не дает. Украина 15 лет получала дешевый газ, существовали льготы для предприятий химической и металлургической промышленности (в рамках госпрограмм), ни одно украинское предприятие за этот период не завершило (а многие даже не начинали) процесс модернизации. Яркий пример - «Криворожсталь». Если на момент продажи комбината Лакшми МИТАЛЛУ изношенность его основных производственных мощностей составляла 60–65%, то сегодня этот показатель уже достиг 90%.

Как пишет издание, государство может стимулировать модернизацию производства путем постепенного повышения минимальной заработной платы.

В развитых странах, где расходы на покупку труда составляют от 60% всех расходов производства, снижение расходов и повышение эффективности производства исторически достигалось путем замены дорогого человеческого ресурса (рабочей силы) более производительным и дешевым ресурсом - новой техникой. В Украине же затраты на покупку труда достигают максимум 20%. Такая дешевизна труда (при достаточно высокой стоимости модернизации) делает выгодным увеличение производства путем привлечения дополнительных сотрудников. Пока расходы на содержание дополнительного работника не будут нести прямой угрозы получению прибыли, модернизации в стране не будет.

Как отмечают «Комментарии:», можно проследить четкую корреляцию - с началом быстрого роста минимальной зарплаты в Украине в 2005 году начались процессы модернизации сразу в ряде отраслей. Причем все происходило по одной схеме: организации работодателей во время внесения правительством проекта бюджета дружно предупреждали о том, что очередное повышение минималки убьет промышленность, потом минимальная зарплата по политическим соображениям все-таки повышалась, а предприятия пересматривали планы по модернизации в сторону ускорения.

В то же время небольшие компании быстро нашли выход: чтобы не повышать производительность, они ушли в тень. У больших предприятий, где такие схемы задействовать проблематично, пока еще есть солидный «запас прочности». Там фонд оплаты труда в себестоимости продукции занимает 5-7% (в Восточной Европе - не менее 25%). Не наращивать эту долю пока позволяют самые простые решения - увольнения. Но в определенный момент станет очевидно, что дальше сокращать персонал нельзя, и тогда придет время модернизации.