Янукович считает главным заданием властей повышение зарплат

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает главным заданием центральной и региональной власти существенно повысить заработную плату граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил вчера в комментарии журналистам во Львове.

«Главное задание, которое я сейчас ставлю перед центральной и региональной властью, - существенно повысить заработную плату», - цитирует В. ЯНУКОВИЧА пресс-служба.

По мнению главы государства, уровень жизни в отдельных регионах государства не должен отличаться от уровня жизни страны в целом.

Президент при этом сравнил средний уровень заработной платы во Львовской области со средним общеукраинским уровнем зарплаты. По его словам, средняя заработная плата во Львовской области составляет около 1200 гривен, в то время как средний уровень заработной платы по Украине - около 2400 гривен, отмечает пресс-служба.

«Такой разницы не должно быть... Я сделаю все, чтобы люди во Львовской, в Тернопольской области или в любом другом западном регионе жили не хуже, чем в целом по Украине», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.