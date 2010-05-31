В Украине на сегодня около 5 млн. безработных

По данным Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в Украине на сегодняшний день около 5 млн. граждан являются безработными, еще 2,5 млн. числятся на минимальной заработной плате или работают на полставки, получая заработную плату в конвертах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

«Около 120 тыс. директоров официально выписывают себе минимальную заработную плату, соответственно, бухгалтерам и работникам – тоже. Это потому, что практический невозможно найти работника меньше, чем на 1,5-2 тыс. грн.», – утверждает глава комитета Михаил БРОДСКИЙ в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 20 (800) 29 мая — 4 июня 2010). По его словам, заработная плата бухгалтера не может быть ниже 2-2,5 тыс. грн., а директора – ниже 4 тыс. грн.

М.БРОДСКИЙ считает, что изменить ситуацию может введение индикативной заработной платы для директоров, бухгалтеров и квалифицированных работников. Тогда директор не сможет получать меньше пяти минимальных заработных плат, бухгалтер – 3,5, работник – 2. Суммарно эффект от реализации этой идеи может составлять около 50 млрд. грн., уверен он.

«При введении индикативной заработной платы не внедряется ни один новый налог, просто защищается легальный бизнес, он становится более конкурентоспособным в борьбе с нелегалами. Также в стране приблизительно на треть уменьшится количество субсидий, потому что предприниматели-оптимизаторы активно пользуются этим инструментом социальной защиты», – отметил М.БРОДСКИЙ.