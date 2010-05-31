Экономист: средняя номинальная зарплата достигнет 2400 грн.

Средняя номинальная зарплата в Украине к концу 2010 года достигнет уровня 2400 грн.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, солидный рост зарплат по итогам четырех месяцев 2010 года был обеспечен прежде всего быстро восстанавливающимися отраслями промышленности. Так, средняя номинальная зарплата в добывающей промышленности выросла на 19,7% (в годовом измерении), в металлургии - на 24,2%, а в транспортном машиностроении - на 40%. «Это указывает на тот факт, что текущее восстановление экономики все больше и больше транслируется в рост зарплат, поддерживая мнение о произошедшем развороте тенденции с безработицей», - считает экономист.

Однако, отметил А.БЛИНОВ, помесячные данные о занятости от Госкомстата указывают на то, что занятость растет не столько в контексте увеличения количества работников, сколько благодаря их возврату обратно на более полную занятость. Тогда как общее количество наемных работников в апреле 2010 года все еще было меньшим на 24,6 тыс. человек (в годовом измерении), показатель в пересчете на полную занятость вырос на существенные 125,5 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики, в апреле 2010 года средняя заработная плата по Украине сократилась на 2 грн. по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2107 грн., с начала года – увеличилась на 191 грн. Среднемесячная зарплата в Украине в январе-апреле т.г. составляла 2021 грн.

По Киеву средняя заработная плата в апреле по сравнению с мартом снизилась на 117 грн. – до 3251 грн. (с начала года увеличилась на 282 грн.), по Киевской области – увеличилась на 2 грн. – до 2142 грн. (с начала года – на 235 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 84 грн. – до 2448 грн. (с начала года – на 365 грн.), по Днепропетровской области – увеличилась на 96 грн. – до 2322 грн. (с начала года – на 299 грн.).