Янукович одобрил закон о гарантировании отпуска при карантине

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменения в статью 25 Закона Украины «Об отпусках».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 11 мая.

Он предусматривает, что один из родителей ребенка до 7 лет имеет гарантированное право получить дополнительный неоплачиваемый отпуск на время объявления карантина на соответствующей территории.