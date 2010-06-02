31 мая около 400 украинцев пытались силой попасть в Украину через границу с Венгрией.

Об этом УНИАН сообщил консул Генерального консульства Украины в венгерском городе Ниредьгаза Ален ПАНОВ.

По его словам, 31 мая около 400 граждан Украины в контрольно-пропускном пункте «Загонь-Чоп» на венгерско-украинской границе создали конфликтную ситуацию, пытаясь силой попасть на украинскую территорию.

Причиной этого конфликта, по словам А. ПАНОВА, стало более чем 15-часовое ожидание в очереди для перехода границы.

Чтобы успокоить украинцев, венгры вызвали спецотряд и вооруженную полицию. Кроме того, венгерская сторона вызвала на место конфликта представителей Генерального консульства.

«Причина задержки была как раз не в венгерской стороне, а в украинской, которая не пропускала граждан. Поэтому толпа из 400 граждан, которые направлялись на нескольких десятках микроавтобусах и автотранспорте в Украину, вынуждена был остановиться с венгерской стороны», - сообщил консул.

А. ПАНОВ также добавил, что в понедельник обычно через венгерско-украинскую границу традиционно возвращается много людей из заработков в Испании, Италии, Португалии, в четверг же наоборот - увеличивается количество украинцев, едущих в Европу.

По словам дипломата, до мая этого года проблем в упомянутом пропускном пункте не возникало - очередь двигалась довольно быстро. Первое проявление недовольства произошло две недели назад, однако оно было незначительным. А вот вчера недовольство украинцев возросло до крайней точки.

При этом консул сообщил, что путем переговоров ему удалось стабилизировать ситуацию. «Я около 40 минут успокаивал толпу, которая была настроена весьма воинственно. Люди заблокировали проход микроавтобусами, толкали автомобили и шумели. Пришлось стать в толпе и убедить людей не нагнетать ситуацию», - рассказал А. ПАНОВ. Он добавил, что через некоторое время ситуация стала управляемой, работа пункта пропуска наладилась.

Вместе с тем, пресс-секретарь Чопской таможни Наталья ЛЯХ сообщила, что таможня работает и работала в обычном режиме, осмотр автомобилей осуществляется согласно действующему законодательству.

Пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Сергей БРОВКО также сообщил УНИАН, что задержек в работе поста со стороны пограничного наряда не происходило, пограничники работают в обычном режиме и лишь помогают таможенникам проводить осмотры.

Однако, по информации, которую УНИАН получил из собственных источников на таможне, задержка на границе произошла потому, что таможенники осуществляют углубленный осмотр автомобилей, поскольку участились попытки нелегального ввоза в Украину из Европы продукции легкой промышленности.

Это подтверждают и официальные данные Гостаможслужбы Украины. В частности, одну из таких попыток инспекторы таможенного поста «Тиса» Чопской таможни пресекли сегодня во время осуществления таможенного контроля ручной клади пассажиров и микроавтобуса «Mercedes Benz», который ехал из Италии на Буковину. В микроавтобусе было обнаружено 12 дорожных сумок и картонную коробку, в которые была упакована детская одежда - 604 единицы. По предварительной оценке, общая стоимость этих вещей составляет 360 тыс. грн.

По данному факту работники Чопской таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, а одежду изъяли до решения суда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Гостаможслужбы, в течение последней недели сотрудники Чопской таможни пресекли еще несколько попыток нелегального ввоза в Украину одежды и обуви на сумму свыше 300 тыс. гривен.