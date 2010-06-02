ВР приняла законопроект о сроках выплаты зарплаты

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сроков выплаты заработной платы)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 266 из 278 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины, в частности в ст. 115, установив, что зарплата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другими уполномоченными на представительство трудовым коллективом органами, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, который не превышает 16 календарных дней и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Автор данного законопроекта Владимир МАРУЩЕНКО (фракция НУ-НС) предлагал определить этот срок – 3 дня, но предложение не было поддержано, и тогда народный депутат от Партии регионов Александр СТОЯН предложил определить срок – не позднее 7 дней, ссылаясь на то, что представители крупных предприятий отмечают, что в больших трудовых коллективах невозможно за три дня осуществить выплату зарплаты.

Сегодня на заседании ВР был поддержан только этот законопроект от оппозиции, остальные законопроекты, которые предложены представителями оппозиционных фракций, были или отклонены, или их рассмотрение перенесено.

Как сообщалось, в заседании парламента не принимает участие фракция БЮТ, которая покинула сессионный зал в знак протеста, поскольку парламент не поддержал включение в повестку дня сессии ни одного из пяти законопроектов, предложенных народными депутатами от БЮТ и НУ-НС.