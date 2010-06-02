Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реформы не должны происходить за счет снижения уровня жизни граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое сегодня проходит в Администрации Президента.

«Я уверен, что реформы, каких бы усилий они не требовали, не должны происходить за счет граждан Украины. Хочу еще и еще раз повторить: сверхзадачей реформ и главной целью является кардинальное улучшение жизни граждан», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Для этого, по его словам, следует формировать адресные инструменты социальной защиты социально уязвимых категорий населения.

Как также заявил В.ЯНУКОВИЧ, для этого необходимо реформировать систему ЖКХ, проводить пенсионную реформу, создавать достойные условия для работников и работодателей, для малого и среднего бизнеса, для представителей бюджетной сферы, учителей, врачей, студентов, научных работников, рабочих, крестьян, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

«Отдельное направление реформ – это повышение качества государственных социальных услуг для граждан; повышение качества и доступности медицины и образования; усовершенствование системы социального обеспечения», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что не менее важной составляющей реформ является развитие регионов.

«Несовершенная властная организация и неэффективность деятельности власти на местном уровне в Украине являются традиционным тормозом для нашего развития», - также заявил глава государства.

Он уточнил, что будет построена новая модель местной власти с учетом интересов государства, регионов, территориального общества местного бизнеса, предприятий и учреждений.