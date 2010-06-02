Пенсионный возраст для украинских женщин будет повышен

Программой экономических реформ предусмотрено постепенное выравнивание пенсионного возраста мужчин и женщин в течение 10 лет.

Это предусмотрено Программой экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», которую сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Программа предусматривает три этапа пенсионного реформирования. На первом этапе (до конца т.г.) предусматривается введение фиксированного размера пенсионного взноса для предпринимателей-упрощенцев, ограничить размер максимальных пенсий.

На втором этапе (до конца 2012 г.) планируется создать стимулы для того, чтобы граждане после достижения пенсионного возраста продолжали работать, а также увеличить минимальный срок страхового стажа для получения пенсии по возрасту, отменить необоснованные льготы по досрочному выходу на пенсию, начать постепенное выравнивание пенсионный возраст женщин и мужчин, постепенное перераспределение ставки взноса на пенсионное страхование от работодателя на работника. Также предусмотрено повысить надзор за накопительными пенсионными фондами, ввести накопительную систему государственного пенсионного страхования и ввести обязательные корпоративные пенсионные схемы для финансирования досрочных и специальных пенсий для отдельных категорий профессий, связанных с риском для жизни.

До конца третьего этапа (до конца 2014 г.) запланировано диверсифицировать схемы частного пенсионного страхования, ввести программы совместного инвестирования и т.д.

Для стабилизации солидарной пенсионной системы программой предусматривается необходимость повысить минимальную длительность страхового стажа для получения пенсии по возрасту с 5 до 15 лет; уровнять пенсионный возраст для женщин и мужчин (постепенно с шагом 0,5 года в течение 10 лет); приблизить пенсионный возраст к европейским стандартам (65 лет) для участников второго уровня пенсионной системы; стимулировать более поздний выход на пенсию путем повышения нормативной длительности стажа с 20/25 лет до 30/35 лет с одновременным увеличением коэффициента учета сверхнормативного стажа или отсрочки выхода на пенсию. Также предлагается освободить солидарную систему от досрочных и льготных пенсий; ограничить максимальный размер пенсий, которые выплачиваются из солидарной системы; выплачивать пенсии по возрасту для всех пенсионеров, которые работают, в размерах, определенных законом об обязательном пенсионном страховании; перераспределять долю взноса на пенсионное страхование от работодателя к работнику; отделить взнос на социальное страхование от единого налога; сократить льготы по досрочному выходу на пенсию.

В документе также отмечается, что для введения накопительного уровня пенсионной системы необходимо определить размер взносов, оценить величину одного года стажа в солидарной системе для участников двухуровневой системы; передать Пенсионному фонду функции сбора и администрирования средств второго уровня пенсионной системы, ввести систему единых пенсионных счетов; обеспечить возможность привлекать частные компании для управления активами.

Предполагается, что по итогам реформирования пенсионной системы соотношение средних размеров пенсий и зарплат будет составлять не менее 45%, по солидарной системе – 40%; соотношение средних размеров пенсий женщин и мужчин буте не ниже 75%; ставка отчислений на пенсионное страхование – не больше 35%; соотношение объема пенсионных расходов из ВВП – не больше 12% до 2014 г.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.