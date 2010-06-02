Предусмотрен мораторий на расширение видов соцподдержки

Программа экономических реформ на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» предусматривает до конца 2010 года ввести мораторий сроком на 5 лет на расширение списка действующих видов социальной поддержки населения.

Соответствующую программу сегодня одобрил Комитет по экономическим реформам при Президенте Украины.

Проведение реформы предусмотрено в три этапа: I - до конца 2010 г., II - до конца 2012 г. и III - до конца 2014 г.

На первом этапе, кроме моратория на расширение видов соцподдержки населения, предусматриваются изменения в законодательство относительно нормирования потребления услуг при предоставлении соцподдержки; разработка механизма соцмониторинга и аудита доходов претендентов на помощь; аудит видов соцпомощи и льгот.

На втором этапе реформы предполагается перейти к принципу адресности для всех видов соцподдержки, исключение – помощь при рождении ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также льготы лицам, которые имеют исключительные заслуги перед Украиной; обеспечить учет в системе представления и потребления тепловой энергии, воды для участников программ жилищных субсидий, установить необходимое оборудование для учета потребления транспортных услуг; интегрировать жилищные льготы в систему жилищных субсидий; а также создать единое соцагентство (на основе структур Министерства труда и социальной политики) по обслуживанию лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.

На третьем этапе предусматривается введение карточек социальной помощи и мониторинг соцпрограмм и аудита программ социальной поддержки населения.

Для усиления адресности всех видов соцподдержки необходимыми являются такие мероприятия: объединение всех видов соцпомощи в единую программу соцзащиты (исключение – помощь при рождении ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам), но с учетом доходов получателей помощи; внедрение непрямых методов оценивания доходов граждан, которые претендуют на получение социальной поддержки.

Программа предусматривает, что результатом данных реформ будет снижение на 1/3 удельного веса небедного населения среди получателей соцподдержки; снижение показателей использования природного газа на 15% до 2014 г.; снижение показателей использования остальных ресурсов минимум на 3% ежегодно к 2014 г.