США повысили стоимость неиммиграционных въездных виз

Власти США с сегодняшнего дня увеличивают консульский сбор за обработку заявлений иностранцев на получение неиммиграционных въездных виз. Отныне он будет составлять не менее 140 долл., тогда как до сих пор нижняя планка была на уровне 131 долл, передает ИТАР-ТАСС.

В уведомлении госдепартамента подчеркивается, что удорожание до 140 долл. распространяется только на те визы, которые не основаны на ходатайствах американских организаций. Речь, в частности, идет, о туристических, деловых и студенческих визах /B1, B2, а также F, M, J/.

За те же визы, которые основаны на ходатайствах американских структур, в том числе H, L, O, P, Q, R, придется платить 150 долл. Женихам или невестам американских граждан удовольствие побывать на родине возлюбленных обойдется еще дороже - в 350 долл. Меньше всех в этом плане повезло тем, кто приезжает в США для ведения крупномасштабной торговли или инвестиционной деятельности - им придется платить за визу 390 долл.

В госдепартаменте отмечают, что предпринятые меры должны компенсировать возросшие расходы по деятельности, связанной с рассмотрением заявок на визы, а также со сбором биометрических данных тех, кто хочет въехать в США.