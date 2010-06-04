Янукович подписал изменения в Кодекс законов о труде

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно порядка регистрации трудового договора)».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 18 мая.

Он вносит изменения в порядок регистрации трудовых договоров между физическими лицами и работниками.

Законом предусмотрено, что в случае заключения трудового договора между работником и физическим лицом физическое лицо или по нотариальному поручению уполномоченное им лицо должно в недельный срок с момента фактического допущения работника к работе зарегистрировать заключенный в письменной форме трудовой договор в государственной службе занятости по месту своего проживания в порядке, определенном Министерством труда и социальной политики Украины.