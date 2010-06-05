МинЖКХ предлагает снизить порог для получения субсидий

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает правительству рассмотреть вопрос о возможности снижения порога для получения гражданами жилищных субсидий с 20% до 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам расчетов за газ, которое проводил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заявил министр ЖКХ Александр ПОПОВ.

Он подчеркнул, что такая мера позволит улучшить расчеты населения за потребляемые энергоресурсы.

«Население не оплатило услуги на 5,6 млрд. грн. И мы пришли к выводу, что приблизительно 7% потребителей, я имею в виду население, уже системно не оплачивают потребленные коммунальные услуги, и приблизительно половина этого числа населения - это люди, которые, в принципе, могли бы это делать, однако по социальным причинам они не дотягивают до уровня получения субсидий. И поэтому не платят. У нас просьба: если можно, то поручить нашему министерству, Министерству социальной политики и Минфину сделать расчеты относительно возможности снижения порога субсидий с 20% до 15% для того, чтобы, во-первых, дополнительно защитить людей, а во-вторых, мы бы значительный долг, который накопился у этих людей, могли бы реструктуризировать. И потом отдать в счет их оплаты», - сказал А.ПОПОВ.