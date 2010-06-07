Украина может получить безвизовый режим с ЕС с 2012 года

Украина может получить безвизовый режим с Европейским Союзом с 1 января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ, выступая на торжественной церемонии открытия в международном аэропорту «Харьков» международного аэрофорума Routes CIS.

«Переговоры продвигаются, и если ничего не помешает, то с 1 января 2012 года возможен безвизовый режим для украинцев», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, это одна из важнейших проблем в отношениях Украины с Евросоюзом. «Это, - сказал он, - очень важно для авиаперевозчиков. Но это проблема политическая, поэтому здесь больше зависит от переговоров Украины с ЕС».

Еще одной из важных проблем, «которая у нас осталась нерешенной в работе с Европейским Союзом», вице-премьер назвал снятие дискриминационных моментов для украинских авиакомпаний в работе с Евросоюзом.

По его словам, правительство и «Укравиация» «работают над программой «Открытое небо», нам осталось буквально несколько шагов, и я не вижу препятствий тому, чтобы Украина в следующем году получила соответствующий статус «Открытого неба».