Польский эксперт: Украина в этом году вряд ли получит План действий

Польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ сомневается, что Украина в этом году получит План действий по введению безвизового режима с Европейским Союзом, который Министерство иностранных дел Украины рассчитывает утвердить на саммите Украина-ЕС осенью 2010 года.

Об этом Г.ГРОМАДСКИЙ сказал в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше.

Эксперт отметил, что ряд государств Евросоюза пытаются максимально отсрочить предоставление новым государствам планов действий по введению безвизового режима, что подтверждает отказ в предоставлении этого документа, несмотря на ожидания, Российской Федерации.

„То, что Россия не получила этого документа, наверно, уменьшает шансы получения Украиной такого документа в ближайшие месяцы”, - сказал аналитик.

Г.ГРОМАДСКИЙ предположил, что главная причина, по которой Украине могут не предоставить План действий по введению безвизового режима с ЕС, заключается во внутренней дискуссии по этому вопросу среди стран Евросоюза, а не в желании европейцев сначала предоставить этот план россиянам.

„Если бы Россия получила такой документ, то трудно было бы сдерживать этот процесс в отношении Украины или Молдовы”, - считает польский эксперт.

Он также отметил, что за последний год европейские политики изменили свои позиции в вопросе введения безвизового режима для россиян, украинцев и молдован, в то же время выразил убеждение, что ЕС все-таки утвердит соответствующие планы.

При этом Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что ему сложно спрогнозировать, когда Украина, Россия и Молдова смогут получить эти документы.

„Это может быть год-два или 5 лет. Никто сейчас не может этого сказать, но я бы сказал, что это будет раньше, чем позже”, - отметил он.

Справка УНИАН. Украина начала диалог с Евросоюзом об отмене виз для украинцев в октябре 2008 года.

19 мая заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил журналистам в Брюсселе о том, что Евросоюз готов предоставить Украине План действий по отмене виз, который по своей сути будет похож на "дорожные карты" для стран Западных Балкан.

По его словам, решение о предоставлении Плана действий должно было быть одобрено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 3 июня, после чего, сам План действий должен был быть подготовлен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.

4 июня источники в испанском председательстве в Европейском Союзе и в Еврокомиссии сообщили УНИАН, что Совет ЕС 3 июня не обсуждал вопрос о предоставлении Украине Плана действий по введению безвизового режима и не планирует этого делать в ближайшее время.