Болгария упростила процедуру получения виз для украинцев

Болгария упростила процедуру получения виз для граждан Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Республике Болгария.

Согласно сообщению, Министерство иностранных дел Республики Болгария приняло решение об упрощении процедур, связанных с оформлением и выдачей болгарских виз для граждан Украины, России, Беларуси и Молдовы с целью увеличения туристического потока из этих стран на период летнего сезона (июнь-сентябрь с.г.).

В частности, консульские учреждения Болгарии на территории Украины будут принимать все возможные меры, направленные на оперативность обработки визовых документов заявителей, в первую очередь организованных туристов, которая будет длиться не более 10 календарных дней (обычно процедура занимала от 10 до 30 дней).