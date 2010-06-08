КМУ предлагает составить новый список вкладчиков Сбербанка СССР

Кабинет министров Украины предлагает создать информационно-аналитические системы «Реестр вкладчиков сбережений граждан» и «Реестр страховщиков и застрахованных лиц» для регистрации вкладчиков Сбербанка СССР для возобновления компенсаций по вкладам с середины 2011 г.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте и размещен на его официальном сайте (№6491 от 7 июня 2010 г.).

Согласно документу, правительство совместно с «Ощадбанком» и учреждениями бывшего «Укргосстраха» определяет до 1 января 2011 г. порядок составления и функционирования системы «Реестр страховщиков и застрахованных лиц», до 1 июня 2011 г. обеспечивает функционирование данной системы и определяет порядок передачи реестра страховщиков и застрахованных лиц в «Ощадбанк». Кроме того, правительство должно будет урегулировать совестно с бывшим «Укргосстрахом» вопрос последующего обслуживания по выплатам потерь от обесценивания сбережений украинцам.

Согласно проекту закона, внесение информации о гражданах в реестр будет бесплатным.

В то же время документом предлагается изъять из законодательства норму, согласно которой Кабмин может привлекать средства для возмещения гражданам обесцененных вкладов из валютного резерва Национального банка Украины.