Повышение пенсионного возраста касается только лиц до 35 лет

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявляет, что повышение пенсионного возраста будет касаться только лиц в возрасте до 35 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАДРАГА заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

"Повышение пенсионного возраста будет касаться исключительно тех, кому будет меньше 35 лет. Всем, кому будет больше, пенсионный возраст будет оставаться на этом уровне", - сказал В.НАДРАГА.

Министр отметил, что повышение пенсионного возраста будет происходить только при условии введения второй системы пенсионного обеспечения через накопительные фонды. "Для того чтобы человек получил отдачу от второго накопительного уровня, она должна отработать определенный срок. Вот этот срок, по расчетам специалистов, и является 30 лет", - объяснил он.

По словам В.НАДРАГИ, внедрение накопительной системы пенсионного обеспечения будет финансироваться из государственного бюджета. "Планируется увеличение (пенсионного возраста - УНИАН) до 65 лет для тех, кто войдет во вторую накопительную систему. Речь идет о том, что будет вводиться накопительная система пенсионного обеспечения, а она будет внедряться после того, как государство введет определенные, в том числе и бюджетные, расходы в своей программе действий", - добавил министр.

В.НАДРАГА исключил возможность увеличения пенсионного возраста в 2010 году. "По меньшей мере, Бюджетный кодекс 2010 года уже эту тему отработал, потому это может быть или на 2011, или на 2012 год", - сказал он.

Министр сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения пенсионного возраста для женщин на протяжении 10-15 лет. "Никаких изменений по принципу "сегодня приняли решение, а с понедельника добавили всем пять лет" не будет. То есть это будет постепенное изменение. Возможно, это будет с 1 января 2012 года. Тогда это будет касаться тех людей, которым на 1 января 2012 года будет меньше 35 лет", - подчеркнул В.НАДРАГА.

В то же время, по его словам, точные сроки проведения пенсионной реформы будут определены "дорожной картой" социальных реформ, которую планируется разработать в развитие инициированной Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ программы социально-экономических реформ.