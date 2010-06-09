Кабмин планирует оказывать соцпомощь льготникам по их расходам

Министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА заявляет, что правительство планирует оказывать социальную помощь льготникам на основе анализа не только их доходов, но и расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАДРАГА заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

"Это возможный вариант образования института - Государственной социальной инспекции, которая будет иметь возможность мониторить не только возможность человека, его желания (получать социальную помощь – УНИАН), но и то, за какие ресурсы он существует, и соответствующим образом, насколько он обоснованно претендует на те или другие варианты социальной помощи", - сказал В.НАДРАГА.

В частности, по его словам, Министерство труда и социальной политики планирует внедрить "непрямые методы оценивания доходов граждан". "Мы сегодня оцениваем доходы, но четко понимая, что в нашем государстве есть достаточно большое количество людей, которые получают неофициальные доходы, значит, мы должны оценивать в целом, что получает человек, а не только те справки, которые он приносит, говоря о своих доходах и доходах своей семьи. Это один из возможных вариантов. Рассмотреть не только доходы, но и расходы человека, его семьи в целом, и тогда будет понятно – есть у него доходы или нет", - добавил В.НАДРАГА.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении и противодействии коррупции", согласно которым перенесено с 1 апреля 2010 года на 1 января 2011 года вступление в силу пакета антикоррупционных законов, согласно которым должна была вводиться норма о необходимости для чиновников декларировать не только свои доходы, но и расходы.

Правительство Юлии ТИМОШЕНКО в 2009 году оптимизировало социальные расходы на основе проверки доходов малообеспеченных граждан. В апреле 2009 года тогдашний министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила, что по результатам анализа доходов и расходов граждан, претендовавших на социальную помощь, свыше 200 млн. грн. были направлено на реализацию программы помощи семьям с детьми.

“В 2008 году помощь получили 134 тысячи семей. И когда мы проанализировали, кто же именно, то оказалось: у 70 тысяч были трудоспособные люди, которые, однако, нигде не работали, не учились и не были зарегистрированы в центрах занятости. 60 тысяч на протяжении года сделали покупки на сумму свыше 10 прожиточных минимумов. Тысяча ”малообеспеченных” семей купили в прошлом году вторую машину, 600 - второй дом. Отныне мы такие семьи помощи малообеспеченным будем лишать. Заявления на ее получение будут содержать графы относительно покупок, и предоставленные данные будем проверять”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

В мае 2009 года правительство Ю.ТИМОШЕНКО одобрило и направило на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в закон о статусе народного депутата Украины".

В частности, правительство предложило законодательно закрепить нормы, предусматривающие приобретение депутатами путевки на оздоровление за свой счет, а также оплачивать услуги залов для приема официальных делегаций и VIP-персон. Но данный закон не был принят, и все эти услуги предоставляются депутатам бесплатно.

Правительство также предлагало на законодательном уровне закрепить норму о предоставлении бывшим народным депутатам финансовой помощи на протяжении одного месяца и на протяжении трех месяцев – при условии его профессиональной переориентации. Сейчас все еще действует норма, согласно которой бывший депутат получает помощь на протяжении года, если он не находит работу, и на протяжении полутора лет, если его направляют на профобучение.