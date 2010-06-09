Кабмин предлагает расширить перечень лиц для бесплатных услуг

Правительство предлагает расширить перечень лиц, которым предоставляются услуги через социальные центры на бесплатной основе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, соответствующее постановление сегодня принято на заседании Кабинета министров.

В частности, правительство предоставило право на получение бесплатных социальных услуг больным, которые не способны к самообслуживанию и не имеют родных; малообеспеченным гражданам преклонного возраста; инвалидам; больным (на период до установления им группы инвалидности), в семьях которых среднемесячный совокупный доход ниже, чем 1,5 прожиточных минимума для семьи.

"Но, чтобы наладить работу по социальному обслуживанию граждан, нуждающихся в нашей помощи, необходимо урегулировать отдельные проблемные вопросы по организации работы территориальных центров, на которые и будет в основном возложена эта работа”, - сказал министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

Согласно постановлению Кабмина, отделениям детской реабилитации детей-инвалидов предоставляется возможность продолжить свою деятельность в составе территориальных центров.

В свою очередь, территориальные центры будут иметь право создавать в селах, в случае необходимости, рабочие места для социальных работников и социальных рабочих. Такая организация работы будет способствовать максимальному приближению социальных услуг непосредственно к месту проживания граждан, которые не способны к самообслуживанию из-за преклонного возраста, инвалидности, болезни.

Кроме того, таких одиноко проживающих малообеспеченных граждан преклонного возраста и инвалидов органы власти на местах по решению комиссии будут иметь право освобождать, в отдельных случаях, от оплаты социальных услуг.

"В целом, до 1 июля текущего года будет продлен срок утверждения местными органами власти уставных документов терцентров, после чего они продолжат работать согласно новым условиям и оказывать людям помощь в полном объеме”, - объяснил В.НАДРАГА.