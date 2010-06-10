Представители общественности начали голодовку под ВР

Представители общественности начали голодовку под зданием Верховной Рады Украины с целью не допустить принятия во втором чтении проекта закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам один из участников акции, писатель Сергей ПАНТЮК.

Кроме него, в голодовке принимают участие молодой политолог, студент Киево-Могилянской академии Иван КОЛОМИЕЦ и общественный деятель Олег АХТИРСКИЙ. Голодовка проходит под лозунгом “Я голодаю за здоровую альтернативу”.

“Мы настроены на очень длительный период. Потому что мы знаем, что 17 числа этот законопроект будут рассматривать. Мы бы очень хотели, чтобы его провалили. Лично я за себя скажу, что я буду голодать до тех пор, пока, как говорят, не отвезут”, - сказал С.ПАНТЮК.

“Если в обществе позволяется принимать законы об ограничении прав граждан, это общество больное. Поэтому мы должны понимать, что это в какой-то мере является акцией по привлечению внимания, потому что наш народ, как правило, не знает, что происходит в этом здании (в Верховной Раде - УНИАН), он просто давно уже потерял к этому интерес. И в одно прекрасное утро он проснется, а будут ходить вооруженные до зубов полицейские и кричать “более трех не собираться”, и шаг вправо, шаг влево – карается расстрел”, - отметил С.ПАНТЮК.

Он сообщил, что акция будет включать не только голодовку. В частности, цель участников акции - проводить всеукраинские тренинги, на которых будут рассказывать о самоуправлении, “как собираться по двое, по трое и больше и отстаивать свои права”. Также они будут обращаться в иностранные посольства и европейские представительства для того, чтобы не допустить ограничения прав и свобод в Украине.

При этом С.ПАНТЮК отметил, что акция является сугубо общественной, и он против того, чтобы в акции принимали участие представители политических партий.

“Мы вынуждены так делать, поскольку опыт показывает, что несколько акций были запрещены судом, поэтому мы специально никому о ней не говорили и широко не обнародовали, потому что мы предвидели, что будет “утечка”, и они успеют судом запретить”, - отметил С.ПАНТЮК.

Также он призвал тех, кто против принятия этого закона, присоединяться к акции. Кроме того, участники акции намерены поставить у здание парламента свои палатки.

Как сообщал УНИАН, общественные организации требуют от Верховной Рады Украины не поддерживать во втором чтении проект закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”. Кроме того, 14 июня, когда будет проходить заседание Согласительного совета ВР, представители общественных организаций, выступающие против этого законопроекта, будут проводить акции протеста с требованием от Верховной Рады не рассматривать его.

Как отмечал член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир ЧЕМЕРИС, в законопроекте, подготовленном к первому чтению в парламенте, не были определены конкретные сроки для представления заявки на проведение митингов, а в нынешнем тексте законопроекта такой срок составляет 4 дня. По мнению В.ЧЕМЕРИСА, это очень много времени, нужно реагировать намного быстрее.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что законопроектом значительно усложняется процедура представления заявки на проведение митингов, то есть человек, подающий заявку на проведение мирного собрания, должен доказать, что он является гражданином Украины.