Италия повысила пенсионный возраст для женщин

Совет министров Италии решил повысить пенсионный возраст для женщин, работающих в государственном секторе экономики, до 65 лет по требованию Европейской комиссии, сообщает агентство ANSA. Нововведение начнет реализовываться с 1 января 2012 года.

Теперь, по данным издания, министры страны уравняли пенсионный возраст мужчин и женщин.

Как утверждает министр труда и социальной политики Маурицио Саккони, эта необходимая действенная мера будет иметь "минимальный негативное влияние на население" и затронет всего 25 тыс. женщин, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Министр по делам государственной администрации и инновациям Ренато Брунетта, сообщил, что повышение пенсионного возраста не предпринимается с целью экономии средств, поскольку лишь в 2013 г позволит сэкономить 550 млн евро. В то же время, по подсчету независимых агентств, задержка женщин на госслужбе на 4 года принесет бюджету более 1,6 млрд евро к 2018 г.

Министр по вопросам равных возможностей Мара Карфанья, со своей стороны, обещала, что повышение пенсионного возраста для женщин правительство "компенсирует" развитием социальных программ для семей и социальных "служб" для работающих женщин.

В Италии давно поднимается вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, который сейчас один из самых низких в Европе. Повышение пенсионного возраста - одна из мер в целой серии шагов правительства по экономии бюджетных средств в условиях кризиса.