«Т-модель» может стать альтернативой госсистеме

Третья солидарная модель экономики (Т-модель) должна заменить в будущем устаревшие государственную, рыночную и другие действующие экономические системы и вывести человечество на следующую ступень стабильного развития.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель группы авторов этой системы Геннадий ТОЛСТЫХ.

«Т-модель» экономики, отметил он, основана на построении оптимальных взаимоотношений между государством и обществом, госслужащим и государством, властью и бизнесом, собственником и наемным работником, гражданином и обществом.

«Таким образом, «Т-модель» объединяет бизнес, государство и общество (предпринимателя, чиновника и гражданина) для достижения наивысшего конечного результата по созданию материальных благ и вводит справедливую, объективную систему распределения, направленную на повышение благосостояния человека при уважении достоинства, свободы и равенства всех людей», - отметил Г.ТОЛСТЫХ.

«Т-модель» включает систему введения оптимальных налогов, предусматривающую создание условий, когда их выгодно платить, систему обеспечения качества, экономичности, экологичности товаров, услуг, территорий, систему оплаты труда «Единый контракт», систему занятости, при которой выгоднее занять человека работой, чем платить пособие, пенсионную систему,

Один из основных механизмов «Т-модели» - гибкая, сдельно-групповая, без верхнего предела, с участием в прибылях система оплаты труда «Единый контракт», обеспечивающая определение размера оплаты в зависимости от личного трудового вклада, конечного результата, престижа и стажа.

«Под «ЕК» понимается не подписание группой людей (персоналом) одного документа, а единый конечный результат, как основа формирования дохода всех без исключения работников во всех сферах человеческой деятельности (в т.ч. бюджетной)», - отметил Г.ТОЛСТЫХ.

Разработчики системы создали формулу, с помощью которой можно рассчитать конечные результаты для всех без исключения работников от рабочего, инженера, менеджера до мэра, губернатора, премьер-министра и депутата.

«К примеру, конечными результатами государственных управленцев является совокупность социально-экономических показателей управляемых (обслуживаемых) территорий», - отметил Г.ТОЛСТЫХ.

Он также сообщил, что разработанная модель может быть полезна как в Украине, так и в Беларуси, России и других странах не только СНГ, но и мира.

При этом Г.ТОЛСТЫХ высказал сожаление, что эта модель, разработанная еще в 1986 году, не находит серьезной поддержки в государственных и научных учреждениях Украины.