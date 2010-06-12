Киргизия обратилась за миротворческой помощью к России.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщила глава временного правительства страны Роза ОТУНБАЕВА.

Как сообщалось ранее, в результате столкновений между этническими узбеками и киргизами, начавшимися в городе Оше в ночь с 10 на 11 июня погибло 49 человек. За время конфликта здесь были подожжены десятки магазинов, кафе, банк, два театра, телекомпания, автомашины, в том числе милицейские, а также общежития и многоэтажные жилые дома. Решением временного правительства в Оше и прилегающих к нему районах было объявлено чрезвычайное положение, а с 18:00 до 6:00 введен комендантский час.

За медицинской помощью обратились 654 человека, 423 из которых были госпитализированы.