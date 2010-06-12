Власть ликвидирует Государственную миграционную службу?

В ближайшую среду Администрация Президента планирует полностью ликвидировать Государственную миграционную службу, несмотря на то, что создание подобного органа предусмотрено в Плане действий Украина-ЕС.

Об этом пишет газета "Зеркало недели" (№22 (802) от 12-18 июня 2010 года), ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, специалисты Государственной миграционной службы обещают, что в случае ее полноценного функционирования она могла бы пополнять бюджет на сумму около трех миллиардов гривен каждые полгода.

По информации издания, все подразделы этой службы будут возвращены в состав департамента МВД и в Государственный комитет по делам национальностей и религии. Согласно письму, которое получило «ЗН» от аппарата заместителя председателя АП Елены ЛУКАШ, Президент изменил долгосрочную правительственную программу.

В соответствии с документом, МВД решило создать в своем составе гражданский орган по управлению миграционной политикой. “Основная аргументация - миграционные службы многих стран подчиняются МВД. В документе нет ни слова о целях и задачах миграционной политики, нет никаких экономических показателей. Логика сугубо бюрократическая - поскольку ГМС до сих пор не получила штатный состав и помещение (поскольку их до сих пор не передает МВД), это означает, что служба не может справиться с организационными вопросами и нужно передать ее функции назад, а саму службу нужно ликвидировать”, - отмечает газета.

Согласно официальным данным, представленным правительству специалистами Государственной миграционной службы Украины, в случае введения со второй половины 2010 года полноценного функционирования ГМС и принятия пакета законодательных актов, направленных на обеспечение миграционной политики в Украине, поступления в бюджет за шесть месяцев могут составлять около трех миллиардов гривен, что в три-четыре раза превышает нынешние доходы казны от всех ведомств, которые сейчас отвечают за разные аспекты в сфере миграции.

В Плане действий Украина-ЕС есть пункт о создании в Украине специального органа в сфере миграции. В рамках данного плана, в 2007 году постановлением премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА для системного решения проблем миграционной политики была создана Государственная миграционная служба.