Новый Трудовой кодекс снизит защищенность работников

Принятие проекта нового Трудового кодекса Украины (ТКУ) ограничит права и возможность защиты интересов работников.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказали представители профсоюзов.

Так, председатель Конфедерации вольных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ отметил, что проектом ТКУ, который уже прошел первое чтение, предусматривается введение вместо 8-часового 12-часовой рабочий день, что противоречит общепризнанным мировым стандартам, в частности стандартам Международной организации труда и практике ведущих демократических стран. При этом право увеличивать длительность рабочего дня принадлежит исключительно работодателю и не требует согласования с трудовым коллективом и профсоюзами.

Кроме того, ст. 28 проекта ТКУ дает право работодателю использовать технические средства контроля, то есть камеры и звукозаписывающие устройства.

М.ВОЛЫНЕЦ считает, что принятие документа ограничит возможности защиты интересов работников, ведь проект ТКУ разрешает работодателям самостоятельно регулировать трудовые отношения путем принятия собственных нормативных актов.

Кроме того, по словам ВОЛЫНЦА, из законопроекта «выпал» целый раздел о гарантиях профсоюзов по защите трудовых и социально-экономических прав работников. Поэтому согласно проекту ТКУ, профсоюзы не смогут обращаться в суд, в инспекцию по трудовым отношениям и прочее для защиты прав своих членов.

В целом он подчеркнул, что в новом проекте ТКУ ответственность работника выписана в пять раз тщательней, чем ответственность работодателя, – 20 статей против 4.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ отметил, что новый проект ТКУ не решает проблемы, которые существуют в действующем законодательстве, просто «обобщает» их.

Также он сообщил, что принятие проекта ТКУ приведет к расколу и ослаблению профсоюзного движения, поскольку узаконит разделение профсоюзов на две неравноправные категории – «репрезентативные и «не репрезентативные» профсоюзы. «Репрезентативными» будут считаться только те профсоюзы, которые охватывают не менее 3% работников определенной отрасли или 2% работников области. «Нерепрезентативные» профсоюзы не будут иметь права принимать участие в подписании коллективных договоров, а также в управлении социальным страхованием.

В целом, что касается коллективных договоров, то, как сообщил В.РОЙ, согласно ч. 3 ст. 13 проекту ТКУ, работодатель имеет право отменять коллективный договор «нормативными актами работодателя», которые принимаются им самостоятельно.

Как отметил генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины Петр ПЕТРИЧЕНКО, проект ТКУ фактически дает право работодателям увольнять работников по любой причине, при этом на малых предприятиях, исходя из ч. 3 ст. 303 ТКУ, предусмотрена возможность информирования работника об увольнения, в связи с сокращением штата или изменения структуры, не за 2 месяца, а только за 2 недели до увольнения.

Также П.ПЕТРИЧЕНКО высказался категорически против инициатив с 2012 года начать повышение пенсионного возраста у женщин на 6 месяцев ежегодно – до достижения 60 лет. Если будет реализована предложенная пенсионная реформа, то те, кому сейчас от 33 до 44 лет, выйдут на пенсию в 60 лет. А рожденные после 1977 года - в 65 лет.

П.ПЕТРИЧЕНКО подчеркнул, что вместо повышения пенсионного возраста государству необходимо оптимизировать расходы, «прекратить воровать из Пенсионного фонда» и провести реформу здравоохранения, а пока же «мы ставим телегу впереди лошади».

«Для государства идеальный гражданин тот, кто всю жизнь исправно платит налоги и умирает перед выходом на пенсию» - отметил П.ПЕТРИЧЕНКО.