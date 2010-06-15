ООН выделила Грузии 188,5 млн. долларов

В Тбилиси подписана программа сотрудничества на 2011-2015 годы «План ООН по содействию развития» между Грузией и ООН. Документ подписали премьер-министр Грузии Ника ГИЛАУРИ и постоянный координатор ООН Джейми МАКГОЛДРИК, передает ИТАР-ТАСС.

Н.ГИАЛУРИ сообщил журналистам, что «в предстоящие пять лет в рамках этой программы ООН выделит Грузии 188,5 млн. долл.». По его словам, документ «определяет те основные стратегические направления сотрудничества, по которым Грузия и ООН будут работать в течение последующих 5 лет».

В подписанном документе отмечается, что «ООН ставит целью внести вклад в строительство лучшего будущего народа Грузии». ООН будет действовать в направлении «решения вопросов доступности здравоохранения, образования и необходимого социального обслуживания; содействия независимым, справедливым и демократическим системам и процессам правления, сокращения риска катастроф и улучшение мероприятий по охране окружающей среды». «Деятельность ООН и впредь будет ориентирована на помощь социально незащищенным группам населения, лицам с ограниченными способностями, а также вынужденно перемещенным лицам и беженцам», - сказано в документе.