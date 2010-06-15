Переговоры с ЕС о безвизовом режиме активизировались

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что за последние три месяца переговоры с Европейским Союзом о безвизовом режиме активизировались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Люксембурге на брифинге в рамках 14-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС.

«Я благодарен руководству ЕС за то, что за эти всего лишь три месяца значительно активизировались переговоры по предоставлению Украине безвизового режима. Подчеркиваю, значительно активизировались», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что сегодняшние переговоры в рамках заседания Совета по вопросам сотрудничества дают уверенность, что вскоре будет сформирован четкий и конкретный план действий. «Я думаю, что перспективы предоставления безвизового режима достаточно ясные», - сказал Н.АЗАРОВ.