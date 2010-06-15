В мае стало меньше на 8% зарегистрированных безработных

В Украине количество зарегистрированных безработных по состоянию на 1 июня текущего года составило 419,4 тыс. человек, что на 8%, или 35,6 тыс. человек, меньше, чем на 1 мая (455 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, с начала года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 20%.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июня 2010 года составил 1,5% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1% меньше, чем на 1 мая т.г., и на 0,4% меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 июня т.г. получали пособие по безработице, сократилось почти на 7%, по сравнению с аналогичным показателем на 1 мая т.г., и составило 307,8 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилось на 1,47 грн. – до 663,76 грн.