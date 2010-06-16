Азаров против регулирования цен на лекарства

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает нецелесообразным решать административным путем вопросы ценообразования на рынке лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.

«Очень часто в прошлом любую проблему пытались решить административными методами», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что установление граничных цен может решить проблему повышения стоимости лекарств лишь на короткий период.

«Можно напугать, можно запугать, заставить можно, но мы же понимаем, что в долгосрочном плане проблему таким образом решить нельзя. И мы не собираемся ее таким образом решать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня есть возможность решить вопрос установления доступных цен на лекарства, используя рыночные механизмы в комплексе с механизмами государственной поддержки и государственного регулирования.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что проблемы медицины необходимо решать только после их тщательного анализа.

«Меньше всего хотелось бы, чтобы медицинские проблемы решались истеричным вниманием власти к этим проблемам, – как мы с вами наблюдали вместе осенью прошлого года, когда столкнулись с эпидемией так называемого свиного гриппа. Та истерика, которая в стране происходила, нанесла колоссальный ущерб и здравоохранению в целом, и здоровью людей в частности. И мы, конечно, никогда не должны повторить это явление», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.