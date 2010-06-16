Нужна системная модернизация учреждений здравоохранения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине необходимо провести полную инвентаризацию оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием и обеспечить системные закупки такого оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании по анализу ситуации в сфере здравоохранения.

В связи с этим премьер подчеркнул, что правительство получает от иностранных производителей предложения по поставкам в Украину высококачественного медицинского оборудования, в том числе и по созданию клиник под ключ.

«Дорогие, конечно, клиники, где-то под 200 млн. евро одна. Но может быть с чего-то надо начинать? И начинать надо не с разрозненных попыток где-то что-то купить, а построить 2-3 такие клиники – одну, скажем, в столице, одну - во Львове, одну - в Днепропетровске», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эти клиники могли бы обслуживать не только области, в которых они будут функционировать, но и близлежащие регионы.

По словам Н.АЗАРОВА, если пилотные проекты удастся удачно реализовать, то такие клиники можно будет открыть в будущем и в других областях.

Кроме того, Н.АЗАРОВ сообщил, что вчера в ходе посещения Европейского инвестиционного банка руководство банка высказало готовность предоставить Украине кредитные средства на финансирование проектов по техническому переоснащению медицинских учреждений.