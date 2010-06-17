ЕС и Грузия подписали соглашение об упрощении визового режима

Европейский Союз и Грузия подписали соглашение об упрощении визового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, церемония подписания состоялась сегодня в Брюсселе.

Соглашение предусматривает уменьшение стоимости виз для граждан Грузии с 60 до 35 евро, введение бесплатных краткосрочных виз для ряда категорий граждан, таких как пенсионеры, дети до 12 лет, научные работники, студенты, журналисты.

Соглашение также предусматривает упрощение процедуры оформления виз, уменьшение срока рассмотрения заявок на визы.

Обычно ЕС подписывает соглашение об упрощении визового режима вместе с соглашением о реадмиссии. Предусматривается, что соглашение о реадмиссии будет подписано на протяжении ближайших недель. А Соглашение об упрощении визового режима будет направлено в Европарламент и парламент Грузии для ратификации, после чего оно сможет вступить в силу.

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС утвердил мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Грузией о соглашении об упрощении визового режима 28 ноября 2008 года.