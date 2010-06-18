Лидеры ЕС одобрили новую стратегию занятости и роста

Лидеры Европейского Союза одобрили новую стратегию занятости и роста до 2020 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 17 июня на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).

Стратегией, в частности, утверждены такие цели: рост до 75% уровня занятости для мужчин и женщин в возрасте от 20 до 64 лет, улучшение условий для исследований и развития с целью доведения уровня общего – государственного и частного – финансирования этого сектора до 3% ВВП, уменьшение выбросов СО2 в атмосферу на 20% по сравнению с уровнем 1990 года, улучшение уровня образования с уменьшением доли детей, бросивших школу, до 10% и ростом доли людей с высшим образованием в возрасте 30-34 лет до 40%.

Предусматривается, что эти приоритеты должны быть имплементированы странами-членами на своем уровне. При этом лидеры ЕС отметили, что страны должны согласовать свои национальные планы с Еврокомиссией.