В Польше почти вдвое снизился темп падения зарплат

В Польше в мае текущего года в месячном исчислении почти вдвое уменьшился темп падения средней заработной платы в секторе предприятий.

По данным Главного управления статистики Польши, которыми располагает УНИАН, средняя зарплата в мае к апрелю снизилась на 1,5%, в то время как месяцем ранее этот показатель составлял 2,7%.

В годовом исчислении зарплата выросла на 3,3% после 3,2% роста в апреле.

Средняя зарплата в секторе предприятий, где работает около трети поляков, составила 3347,61 злотого (около тысячи долларов по текущему курсу 1 долл. = 3,3095 злот.).

Главное управление статистики также сообщило, что в прошлом месяце количество работающих в секторе предприятий составляло 5,32 млн. человек. Рост в месячном исчислении составил 0,2%, в годовом – 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года средняя зарплата в Польше обвалилась на 11,5%, что эксперты объяснили значительным замедлением роста экономики в кризисном 2009 году, когда рост ВВП сократился до 1,7% с 5% в 2008-м.

Справка УНИАН. В прошлом году базовая средняя зарплата в Польше (с учетом бюджетной сферы) выросла на 2,1% - до 3102,96 злотых.

В текущем году минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам, выросла на 3% - до 1317 злотых.

Аналитики прогнозируют рост зарплат в Польше на 5-6% во второй половине текущего года.