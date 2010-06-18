Парламент одобрил законопроект о едином социальном взносе

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О сборе и учете единого социального взноса".

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие этого законопроекта проголосовали 237 народных депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается, что повышение эффективности работы фондов общеобязательного государственного социального страхования будет осуществляться через введение в Украине единой системы сбора страховых взносов, их учета и контроля за полнотой и своевременностью уплаты, а также единой информационной системы плательщиков страховых взносов и застрахованных лиц. Законопроектом предусмотрено объединить функции по сбору страховых взносов и контролю за их уплатой за единым органом – Пенсионным фондом Украины.

Предлагается, что Пенсионный фонд также будет вести Государственный реестр социального страхования (реестр страхователей и реестр застрахованных лиц), что обеспечит более полный доступ к информации для застрахованных лиц относительно приобретенных ими страховых прав.

Законопроектом предусматривается введение единого социального взноса с 1 января 2011 рок. Механизм исчисления, начисления и уплаты единого социально взноса будет функционировать по тому же принципу, по которому осуществляется уплата страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.